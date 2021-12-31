Роналду - о победе над «Бёрнли»: «Лучший способ завершить 2021 год»

Лидер «МЮ» Криштиану Роналду прокомментировал результат поединка с «Бёрнли» в рамках 20-го тура Премьер-лиги. Манкунианцы выиграли со счетом 3:1, а португалец отметился забитым мячом и голевой передачей.

«Это лучший способ завершить 2021 год. Отличная победа», - написал 36-летний бомбардир в своем инстаграм-аккаунте.

В сезоне-2021/2022 КриРо принял участие в 21 поединке за «красных дьяволов». Нападающий отметился 14 голами и тремя результативными передачами.

После вчерашней победы на счету «Юнайтед» стало 31 очко, подопечные Рангника занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.