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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду - о победе над «Бёрнли»: «Лучший способ завершить 2021 год»

31 Декабря 2021 • 08:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:1
Бёрнли
окончен

Лидер «МЮ» Криштиану Роналду прокомментировал результат поединка с «Бёрнли» в рамках 20-го тура Премьер-лиги. Манкунианцы выиграли со счетом 3:1, а португалец отметился забитым мячом и голевой передачей.

«Это лучший способ завершить 2021 год. Отличная победа», - написал 36-летний бомбардир в своем инстаграм-аккаунте.

В сезоне-2021/2022 КриРо принял участие в 21 поединке за «красных дьяволов». Нападающий отметился 14 голами и тремя результативными передачами.

После вчерашней победы на счету «Юнайтед» стало 31 очко, подопечные Рангника занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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