Шервуд – о Рангнике: «Нельзя постоянно надеяться, что Роналду и Бруну всё сделают сами»

После провального для «Манчестер Юнайтед» в игровом плане матча против «Ньюкасла», главного тренера манкунианцев Ральфа Рангника не критиковал разве что ленивый. От остальных решил не отставать и бывший наставник «Тоттенхэма» Тим Шервуд.

«Работа над прессингом – это, конечно, хорошо. Но надо уметь владеть мячом и извлекать из этого пользу. Где ротация? Где подвижность игроков? Нельзя постоянно надеяться, что Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш все сделают сами. Я очень разочарован увиденным. Просто представьте, какая волна хейта полилась бы на Сульшера в подобной ситуации. Никакого прогресса, хотя позади уже три поединка», - цитирует специалиста портал Kick Off.

Напомним, что «Юнайтед» потерял очки с аутсайдером чемпионата, уступив сопернику практически во всех ключевых статистических показателях.