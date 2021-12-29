Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игроки «Манчестер Юнайтед» уже недовольны Рангником

29 Декабря 2021 • 15:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бёрнли
30.12 23:15

Несмотря на многообещающий дебют Ральфа Рангника на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед», дела у немецкого специалиста в Англии стремительно пошли на спад. Манкунианцы блекло провели два поединка против аутсайдеров первенства, а теперь наставник столкнулся с недовольством своих футболистов.

По информации журналиста Криса Уилера, моральная составляющая в раздевалке «МЮ» оставляет желать лучшего. Игроки все никак не могут приспособиться к методам работы Рангника. Например, им не нравятся поздние тренировки команды, так как приходится покидать базу вечером, когда уже темнеет.

Помимо этого, у Рангника намечаются конфликты с отдельно взятыми личностями. Немец отказывается отпускать в аренду голкипера Дина Хендерсона, а также в экстренном порядке вернул из расположения сборной Эрика Байи. Ивуариец был шокирован этим, потому что он несколько дней до этого получил разрешение отправиться на подготовку к Кубку Африки.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЁРНЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.12  22:30 Челси ... Брайтон
29.12  23:15 Брентфорд ... Манчестер Сити
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Декабря
17:04 · Англия. Премьер-лига
Льорис готов летом вернуться в свой родной клуб
16:46 · Англия. Премьер-лига
Патрик Шик зимой может перебраться в чемпионат Англии слухи
16:38 · Англия. Премьер-лига
«Мы любим играть зимой, но нужны пять замен»: Тухель обратился к АПЛ
15:55 · Англия. Премьер-лига
Ещё один звездный игрок нацелился покинуть «Манчестер Сити» вслед за Ферраном Торресом слухи
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Милан» предоставил «Челси» ценник на Тео Эрнандеса слухи
14:47 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» остался единственным претендентом на Погба 7 слухи
14:17 · Англия. Премьер-лига
У Артеты подтвердился коронавирус накануне матча с «Манчестер Сити»
12:33 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не устроило предложение «Севильи» по Марсьялю
12:13 · Англия. Премьер-лига
Линекер восхищён победой «Лестера» над «Ливерпулем»
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» подпишет защитника «Челси»
10:33 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «АПЛ - лучшая лига в мировом футболе, рад играть здесь»
10:26 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл нашёл нового тренера для «Манчестер Юнайтед» 3
10:19 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Тоттенхэм»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Роджерс назвал Шмейхеля героем матча с «Ливерпулем»
09:38 · Англия. Премьер-лига
Роналду отреагировал на то, что его признали лучшим бомбардиром всех времён 3
Все новости
Рекомендуем