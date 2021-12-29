Игроки «Манчестер Юнайтед» уже недовольны Рангником

Несмотря на многообещающий дебют Ральфа Рангника на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед», дела у немецкого специалиста в Англии стремительно пошли на спад. Манкунианцы блекло провели два поединка против аутсайдеров первенства, а теперь наставник столкнулся с недовольством своих футболистов.

По информации журналиста Криса Уилера, моральная составляющая в раздевалке «МЮ» оставляет желать лучшего. Игроки все никак не могут приспособиться к методам работы Рангника. Например, им не нравятся поздние тренировки команды, так как приходится покидать базу вечером, когда уже темнеет.

Помимо этого, у Рангника намечаются конфликты с отдельно взятыми личностями. Немец отказывается отпускать в аренду голкипера Дина Хендерсона, а также в экстренном порядке вернул из расположения сборной Эрика Байи. Ивуариец был шокирован этим, потому что он несколько дней до этого получил разрешение отправиться на подготовку к Кубку Африки.