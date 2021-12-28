Дайч не согласен с Клоппом

Главный контракт «Бёрнли» Шон Дайч возразил коллеге из «Ливерпуля» Юргену Клоппу, который заявил, что «бордовые» имеют больше времени для отдыха, чем те же мерсисайдцы.

- В этом сезоне я постоянно слышу опасения за игроков. Они должны сами о себе заботиться, потому, что их благосостояние лично меня не волнует. Я думаю, что игроки вроде Фрэнка Лэмпарда проводили по 60 матчей за сезон. Что-то не припомню, чтобы тогда о них так беспокоились, - заявил Дайч на пресс-конференции.

«Бёрнли» пропустил 18 дней из-за вспышки коронавируса в команде. Матч с «МЮ» в четверг станет для «бордовых» первым после паузы.