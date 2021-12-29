В «Манчестер Юнайтед» уже начали искать запасные варианты на тот случай, если в январе команду покинет нападающий Эдинсон Кавани. В клубе считают, что равноценной заменой уругвайцу может стать форвард «ПСЖ» Мауро Икарди, у которого недавно сорвались переговоры с «Ювентусом».

Такими данными поделилось издание Calcio Mercato. При этом, источник не уточняет, согласен ли «МЮ» на включение в договор аренды пункта об обязательном выкупе, ведь именно на это рассчитывает парижская сторона.

Добавим, что в текущем сезоне Икарди 20 раз выходил на поле в составе «ПСЖ» во всех турнирах, отличившись пятью точными ударами.