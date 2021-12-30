Рангник определился с ещё одной проблемной позицией в составе «Манчестер Юнайтед»

Уже давно известно, что слабым звеном «Манчестер Юнайтед» новоиспеченный главный тренер Ральф Рангник считает позицию центрального полузащитника – наставник хотел бы зимой приобрести нового футболиста данного амплуа, чтобы усилить конкуренцию.

Впрочем, как рапортирует британское издание The Mirror, немецкий специалист определился с еще одной проблемной зоной. Сообщается, что он продолжает верить в пару Рафаэль Варан – Гарри Магуайр, но если в январе появится возможность подписать еще одного защитника, то он будет не против.

Причина этому – неуверенность, сумеет ли француз быстро вернуть свои оптимальные кондиции после травмы и справится ли англичанин с давлением, которое оказывается на него в последнее время.