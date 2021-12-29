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«Реал Сосьедад» навяжет конкуренцию «Барселоне» в борьбе за Хуана Мату слухи

29 Декабря 2021 • 19:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бёрнли
30.12 23:15

Летом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата покинет команду по истечению срока действия контракта. Таким образом, интерес к нему начали проявлять сразу несколько клубов, которые рассчитывают подписать плеймейкера на правах свободного агента.

Ранее Мату сватали в «Барселону», но теперь у каталонцев появился конкурент в виде «Реал Сосьедада», свидетельствует британский таблоид The Sun. Напомним, что 33-летний игрок в текущем розыгрыше АПЛ практически не получает игровой практики.

Семь лет назад манкунианцы отдали за Мату 45 миллионов евро лондонскому «Челси». С того момента «Юнайтед» на международной арене удалось выиграть Лигу Европы при Жозе Моуринью.    

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Хуан Мата
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