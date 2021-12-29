Летом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата покинет команду по истечению срока действия контракта. Таким образом, интерес к нему начали проявлять сразу несколько клубов, которые рассчитывают подписать плеймейкера на правах свободного агента.

Ранее Мату сватали в «Барселону», но теперь у каталонцев появился конкурент в виде «Реал Сосьедада», свидетельствует британский таблоид The Sun. Напомним, что 33-летний игрок в текущем розыгрыше АПЛ практически не получает игровой практики.

Семь лет назад манкунианцы отдали за Мату 45 миллионов евро лондонскому «Челси». С того момента «Юнайтед» на международной арене удалось выиграть Лигу Европы при Жозе Моуринью.