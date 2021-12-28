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Магуайр: «Тренировочная база была закрыта, а каждый второй футболист восстанавливается после коронавируса»

28 Декабря 2021 • 18:10 Комментировать (2)
Ньюкасл
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не видит ничего странного в слабой форме команды, многих игроков которой поразил коронавирус. В понедельник «красные дьяволы» сыграли 1:1 с «Ньюкаслом».

- Никакой 16-дневный перерыв посреди сезона никому не пойдет на пользу. Тренировочная база была закрыта, а каждый второй футболист из тех, что были на поле, восстанавливается после коронавируса. У нас были люди с симптомам, без них, полный хаос. Но, конечно, это не оправдывает небрежные передачи и нереализацию моментов, особенно в первом тайме, - приводит слова Магуайра клубный сайт «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
nebarsabarsenet
28 Декабря 2021 в 20:01
Вот как раз Магуайр больше всех и бесил - ну до чего же медленный и тугодумный, просто песец какой-то.
biz_plan
28 Декабря 2021 в 19:40
Гарри, играли против команды, которая за полсезона 80 мячей пропустила.
Играли плохо. Виноват и тернер и игроки.
А в других командах ситуация не лучше.
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