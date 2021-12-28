Магуайр: «Тренировочная база была закрыта, а каждый второй футболист восстанавливается после коронавируса»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не видит ничего странного в слабой форме команды, многих игроков которой поразил коронавирус. В понедельник «красные дьяволы» сыграли 1:1 с «Ньюкаслом».

- Никакой 16-дневный перерыв посреди сезона никому не пойдет на пользу. Тренировочная база была закрыта, а каждый второй футболист из тех, что были на поле, восстанавливается после коронавируса. У нас были люди с симптомам, без них, полный хаос. Но, конечно, это не оправдывает небрежные передачи и нереализацию моментов, особенно в первом тайме, - приводит слова Магуайра клубный сайт «МЮ».