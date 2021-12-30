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«Манчестер Юнайтед» уверен в подписании перспективного форварда «Ривер Плейта» в январе слухи

30 Декабря 2021 • 15:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бёрнли
1.35 5.20 9.00
Через 5 ч. 46 мин.

В январе «Манчестер Юнайтед» подпишет нападающего «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса – на перспективного аргентинца претендовали топовые европейские клубы, но сам футболист уже давно хотел оказаться в составе «красных дьяволов».

Такой информацией поделилась местная пресса. Журналисты Клаудио Кардосо и Рикардо Дассо уверяют в том, что манкунианцы очень быстро согласовали детали возможной сделки с «Ривер Плейт» - «МЮ» выразил готовность заплатить за 20-летнего Альвареса сумму отступных в размере 20 миллионов евро.

Согласно предоставленным данным, о переходе станет известно уже в первые недели зимнего трансферного окна.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ривер Плейт Хулиан Альварес
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЁРНЛИ
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