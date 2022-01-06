Калиниченко сделал прогноз на матч «Ювентус» - «Наполи»

Экс-футболист сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился прогнозом на центральный поединок 20-го тура чемпионата Италии между туринским «Ювентусом» и «Наполи».

«Склоняюсь к победе «Ювентуса». Туринцы наконец-то набрали форму. Сейчас они способны обыграть «Наполи», который стал часто проигрывать», - приводит слова Калиниченко Vseprosport.ru.

Поединок состоится в Турине в четверг, 6 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

По итогам 19 туров Серии А «Ювентус» занимает пятое место, а «Наполи» идет третьим.