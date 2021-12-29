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«Ювентус» остался единственным претендентом на Погба слухи

29 Декабря 2021 • 14:47 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
03.01 20:30

Недавно появилась информация, что мадридский «Реал» окончательно потерял интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. К тому же, с приходом Ральфа Рангника перспективы француза в английском клубе еще сильнее ухудшились.

В связи с этим, футболист не оттягивал свое решение, сообщив руководству, что он действительно не собирается подписывать новый контракт с «МЮ», передает издание TuttoWeb. Как следствие, Погба наверняка покинет Туманный Альбион по итогам сезона, но теперь у него остался только один вариант, так как «ПСЖ» тоже выключился из гонки.

Речь идет о «Ювентусе», который до сих пор заинтересован в хавбеке. Впрочем, туринцам придется в предстоящие шесть месяцев активно поработать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость для возможности подписания Погба.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
overkill666
29 Декабря 2021 в 15:06
дурак, не надо было вообще из Ювентуса уходить. карьера складывалась лучше не придумаешь - трофеи, деньги, признание... оказалось, как только помахали кошельком потолще - все ушло на второй план. сейчас нет никакой гарантии, что заиграет в Юве, как раньше... таких шикарных партнеров по полузащите больше нет.
snk6565
29 Декабря 2021 в 14:55
Ай, хорошая новость...никто с этим попугаем связываться не хочет...довыпендривались со свином напару))))
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