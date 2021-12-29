Недавно появилась информация, что мадридский «Реал» окончательно потерял интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. К тому же, с приходом Ральфа Рангника перспективы француза в английском клубе еще сильнее ухудшились.

В связи с этим, футболист не оттягивал свое решение, сообщив руководству, что он действительно не собирается подписывать новый контракт с «МЮ», передает издание TuttoWeb. Как следствие, Погба наверняка покинет Туманный Альбион по итогам сезона, но теперь у него остался только один вариант, так как «ПСЖ» тоже выключился из гонки.

Речь идет о «Ювентусе», который до сих пор заинтересован в хавбеке. Впрочем, туринцам придется в предстоящие шесть месяцев активно поработать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость для возможности подписания Погба.