«Лион» не собирается увольнять Боша – тренер получит ещё один шанс исправить ситуацию

«Лион» проводит текущий сезон куда ниже ожиданий болельщиков и руководства клуба – команда после первого круга розыгрыша Лиги 1 занимает лишь 13-ю строчку в турнирной таблице. В связи с этим, местные СМИ начали активно говорить о возможном увольнении главного тренера Петера Боша.

Однако президент «Лиона» Жан-Мишель Оля опроверг возможный расклад событий. В интервью для издания L’Equipe он заявил, что голландский специалист получит еще один шанс исправить ситуацию.

«Петер – хороший тренер. Если разобраться, то положение не столь критическое. Он точно не покинет нас до февраля, а там посмотрим. Сейчас не так легко найти людей для этой работы с такими качествами, которыми обладает Бош. Надеюсь, у нас все наладится в ближайшее время», - подчеркнул чиновник.