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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» готов отдать 60 миллионов евро за молодого полузащитника «Челси»

02 Января 2022 • 21:00 Комментировать (1)
Челси
2:2
Ливерпуль
окончен

Французский «ПСЖ» следующим летом попытается приобрести полузащитника «Челси» Конора Галлахера, который на данный момент выступает за «Кристал Пэлас» на правах аренды.

За трансфер молодого полузащитника парижане готовы заплатить целых 60 миллионов евро. Сообщается, что в переходе Галлахера лично заинтересован главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

В этом сезоне Галлахер провел за «Кристал Пэлас» 17 матчей в АПЛ, в которых отметился 6 голами и 3 голевыми передачами. Ранее английские СМИ сообщали, что в следующем сезоне игрок намерен вернуться в «Челси» и бороться за место в основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Конор Галлахер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
fireland
02 Января 2022 в 21:33
Надеялся, что это Хадсон-Одои. А Галлахера отдавать нельзя.
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