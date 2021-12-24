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Андер Эррера рассказал, почему Месси и Рамос не сразу адаптировались в «ПСЖ»

24 Декабря 2021 • 15:47 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
09.01 22:45

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера дал обширное интервью испанской прессе, в котором ответил на целый ряд вопросов о парижской команде. Например, футболист поделился своим мнением, почему первая часть сезона выдалась не слишком удачной для звездных новичков коллектива Лионеля Месси и Серхио Рамоса.

«Они 15 лет провели в одном клубе, это нелегко перебираться на новое место и не испытывать трудностей. В таких случаях необходимо время, чтобы команда сыгралась. Посмотрите, Клопп у руля «Ливерпуля» в первые четыре года ничего не мог выиграть. Нет сомнений, что Лео – это номер один в мире. Величайшие футболисты всегда понимают друг друга, поэтому я уверен в нашем успехе», - рассказал Эррера в беседе с Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос Андер Эррера
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ЛИОН ПСЖ
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