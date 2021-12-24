Эррера: «Месси нужны подходящие условия, чтобы он показывал свой максимум»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера лестно отозвался о Лионеле Месси, стартовый отрезок карьеры которого в парижском клубе выдался не слишком удачным. Испанец верит в своего сокомандника, рассказав, что необходимо сделать, чтобы он начал показывать свою лучшую игру.

«Выступления Месси – это в какой-то мере наша ответственность. Если партнеры по коллективу смогут создать ему подходящие условия, то он начнет показывать свой максимум. Например, как это было в поединке с «Манчестер Сити». Это лучший футболист в истории, мне повезло играть бок о бок с такими людьми», - прокомментировал Эррера в разговоре с журналистами испанского издания Mundo Deportivo.