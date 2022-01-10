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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» не без труда ушёл от поражения в матч с «Лионом»

10 Января 2022 • 00:39 Комментировать
Лион
1:1
ПСЖ
окончен

В главном матче дня во Франции «ПСЖ» без Лионеля Месси и Неймара играл против «Лиона». Лидер Лиги 1 пропустил уже в дебюте быструю атаку «ткачей», и Лукас Пакета был беспощадным. Парижане выглядели острее, создавали больше моментов, Килиан Мбаппе попал в перекладину, а спас команду в концовке Тило Керер корявеньким ударом - 1:1. Отрыв столичной команды от второго места - 11 очков.

Протокол игры  
Лион 1:1 ПСЖ
(1:0) Пакета Лукас 7'    
    76' Керер Тило (1:1)
Лопеш Антони Да Сильва Дамьен Боатенг Жером   90' Люкеба Кастелло Дюбуа Лео Гимараэс Бруно   90' (Гюсто Мало (   90') Какере Максанс Эмерсон Палмиери   84' Пакета Лукас   71' (Шерки Райан (   71') Ауа Уссем Дембеле Мусса II
Запасные: Кейта Хабиб Шакири Джердан Поллерсбек Юлиан Милагрес Энрике Баркола Бредли
Навас Кейлор Дагба Колин   60'   69' (Мишю Эдуар (   69') Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Мендеш Нуну Эррера Андер   69' (Керер Тило (   69') Паредес Леандро   70' (Симонс Хави (   70') Верратти Марко   43' Вейналдум Джорджиньо   83' (Эбимбе Эрик (   83') Икарди Мауро Мбаппе Килиан
Запасные: Рико Серхио Рамос Серхио Битшиабу Эль-Шадай Гарби Исмаэль Бернат Хуан
09 января. Стадион "Гроупама Арена".

 

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окончен Нант 0:0 Монако 3.95 3.42 2.00
окончен Лион 1:1 ПСЖ 3.60 4.05 2.00
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