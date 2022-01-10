«ПСЖ» не без труда ушёл от поражения в матч с «Лионом»

В главном матче дня во Франции «ПСЖ» без Лионеля Месси и Неймара играл против «Лиона». Лидер Лиги 1 пропустил уже в дебюте быструю атаку «ткачей», и Лукас Пакета был беспощадным. Парижане выглядели острее, создавали больше моментов, Килиан Мбаппе попал в перекладину, а спас команду в концовке Тило Керер корявеньким ударом - 1:1. Отрыв столичной команды от второго места - 11 очков.
Протокол игры
|(1:0) Пакета Лукас 7'
|76' Керер Тило (1:1)
Лопеш Антони • Да Сильва Дамьен • Боатенг Жером • 90'Люкеба Кастелло • Дюбуа Лео • Гимараэс Бруно 90' ( Гюсто Мало ( 90') • Какере Максанс • Эмерсон Палмиери • 84'Пакета Лукас 71' ( Шерки Райан ( 71') • Ауа Уссем • Дембеле Мусса II
Запасные: Кейта Хабиб • Шакири Джердан • Поллерсбек Юлиан • Милагрес Энрике • Баркола Бредли
Навас Кейлор • Дагба Колин 60' 69' ( Мишю Эдуар ( 69') • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • Мендеш Нуну • Эррера Андер 69' ( Керер Тило ( 69') • Паредес Леандро 70' ( Симонс Хави ( 70') • Верратти Марко • 43'Вейналдум Джорджиньо 83' ( Эбимбе Эрик ( 83') • Икарди Мауро • Мбаппе Килиан
Запасные: Рико Серхио • Рамос Серхио • Битшиабу Эль-Шадай • Гарби Исмаэль • Бернат Хуан
09 января. Стадион "Гроупама Арена".
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