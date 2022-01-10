«ПСЖ» не без труда ушёл от поражения в матч с «Лионом»

В главном матче дня во Франции «ПСЖ» без Лионеля Месси и Неймара играл против «Лиона». Лидер Лиги 1 пропустил уже в дебюте быструю атаку «ткачей», и Лукас Пакета был беспощадным. Парижане выглядели острее, создавали больше моментов, Килиан Мбаппе попал в перекладину, а спас команду в концовке Тило Керер корявеньким ударом - 1:1. Отрыв столичной команды от второго места - 11 очков.