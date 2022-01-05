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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси победил коронавирус

05 Января 2022 • 12:37 Комментировать (3)
Лион
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ПСЖ
3.70 4.05 1.90
09.01 22:45

Семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси вылечился от коронавирусной инфекции, об этом рапортуют журналисты RMC Sport. 34-летний аргентинский нападающий сдал отрицательный тест во вторник, 4 января.

Месси вместе со своими родными уже вылетел из Аргентины в Париж. В ближайшие дни Лео возобновит тренировки с «ПСЖ».

Следующий матч парижский коллектив проведет на выезде против «Лиона». Поединок состоится в воскресенье, 9 января.

В текущем сезоне Лиги 1 Месси забил один гол и отдал четыре ассиста в 11 встречах. Его контракт с французским грандом рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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ЛИОН ПСЖ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
05 Января 2022 в 13:37
Чего его побеждать то? Недовирус сам дохнет.
Ale10JUFC
05 Января 2022 в 13:17
Заголовок прям под стать семикратному обладателю ЗМ. Жду следующего заголовка в ближайшее время. Месси первый в истории 4-кратный победитель всех штаммов коронавируса.))))
Vaisili0k
05 Января 2022 в 14:37
Потом в прессе будут обсуждать, у Роналду или у Месси больше штаммов коронавируса за карьеру было!)
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