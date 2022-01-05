Месси победил коронавирус

Семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси вылечился от коронавирусной инфекции, об этом рапортуют журналисты RMC Sport. 34-летний аргентинский нападающий сдал отрицательный тест во вторник, 4 января.

Месси вместе со своими родными уже вылетел из Аргентины в Париж. В ближайшие дни Лео возобновит тренировки с «ПСЖ».

Следующий матч парижский коллектив проведет на выезде против «Лиона». Поединок состоится в воскресенье, 9 января.

В текущем сезоне Лиги 1 Месси забил один гол и отдал четыре ассиста в 11 встречах. Его контракт с французским грандом рассчитан до лета 2023 года.