​Доннарумма заболел коронавирусом

Пресс-служба «ПСЖ» сообщила о новом случае заражения коронавирусом в команде. Положительный тест на COVID-19 сдал голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма. Итальянский футболист был изолирован.

В воскресенье «ПСЖ» сообщал о выявлении коронавирусной инфекции у четверых игроков команды, в том числе у звёздного Лионеля Месси. Один из этих футболистов – защитник Хуан Бернат – уже успел сдать два отрицательных теста. В среду он возобновит работу с командой.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 9 января. Команда Маурисио Почеттино сыграет против «Лиона» на поле соперника в календарном матче Лиги 1.