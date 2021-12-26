Стартовый отрезок карьеры в «ПСЖ» выдался для полузащитника «Ливерпуля» Джоржиньо Вейналдума далеко не таким удачным, как он себе это мог представить. Футболист испытывает огромные проблемы с адаптацией, а также недоволен тем, как к нему относятся в коллективе.

Слухи о его возможной аренде ходят давно, но британское издание The Mirror сообщило, что голландец может вернуться даже в «Ливерпуль». Правда, пока неизвестно, когда мерсисайдцы попытаются договориться с Вейналдумом – в январе или уже следующим летом.

Действующий контракт хавбека с «ПСЖ» истекает в середине 2024 года, а его трансферная стоимость на данный момент оценивается в 25 миллионов евро.