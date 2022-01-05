Месси возвращается к тренировкам с «ПСЖ» - он рассчитывает сыграть с «Лионом»

На днях стало известно, что плеймейкер «ПСЖ» Лионель Месси заболел на коронавирус. Однако уже спустя несколько суток аргентинский футболист получил отрицательные результаты повторного теста.

После этого Лео в экстренном порядке вернулся в Париж на личном самолете, чтобы как можно быстрее присоединиться к партнерам по команде. Пресс-служба парижан сообщила о возвращении игрока в основную тренировочную группу в ближайшее время.

Также источник Foot Mercato уверяет, что Месси хочет в краткие сроки набрать оптимальные физические кондиции и принять участие в поединке против «Лиона», который запланирован на 9 января.