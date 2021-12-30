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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» хочет арендовать Кюрзава, но клуб не готов взять на себя всю зарплату слухи

30 Декабря 2021 • 18:44 Комментировать
Лацио
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Эмполи
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06.01 16:30

Римский «Лацио» намерен взять в аренду на вторую часть сезона защитника «ПСЖ» Левена Кюрзава, который не получает игровой практики во Франции при Маурисио Почеттино. Но, для этого римлянам предстоит решить одну проблему.

Дело в том, что итальянский клуб не может потянуть всю зарплату футболиста. В связи с этим, руководство «Лацио» планирует договориться с «ПСЖ», чтобы разделить выплаты, информирует Foot Mercato

Примечательно, что Кюрзава в Париже получает пять миллионов евро в год – это на один миллион больше, чем самый высокооплачиваемый игрок «Лацио», капитан Чиро Иммобиле.

Источник уверяет, что подобный расклад событий является вполне вероятным.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио ПСЖ Левен Кюрзава
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