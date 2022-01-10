Почеттино пока не доверяет Рамосу

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, почему он решил оставить Серхио Рамоса в запасе.

«На данный момент Серхио Рамос полностью здоров, но у нас есть конкуренция в составе для всех. Сегодня я решил играть с двумя центральными защитниками, которыми были Маркиньос и Кимпембе», - приводит слова Почеттино Get French Football News.

Напоминаем, что в центральном матче двадцатого тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лионом» со счётом 1:1.

Серхио Рамос в этот вечер весь матч просидел на скамейке запасных. В нынешнем сезоне испанец из-за травмы провёл в составе «ПСЖ» во всех турнирах лишь три матча.