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Почеттино пока не доверяет Рамосу

10 Января 2022 • 03:33 Комментировать
Лион
1:1
ПСЖ
окончен

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, почему он решил оставить Серхио Рамоса в запасе.

«На данный момент Серхио Рамос полностью здоров, но у нас есть конкуренция в составе для всех. Сегодня я решил играть с двумя центральными защитниками, которыми были Маркиньос и Кимпембе», - приводит слова Почеттино Get French Football News.

Напоминаем, что в центральном матче двадцатого тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лионом» со счётом 1:1.

Серхио Рамос в этот вечер весь матч просидел на скамейке запасных. В нынешнем сезоне испанец из-за травмы провёл в составе «ПСЖ» во всех турнирах лишь три матча.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Маурисио Почеттино
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окончен Лион 1:1 ПСЖ 3.60 4.05 2.00
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