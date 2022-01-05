Защитник «Лиона» Марсело, которого сослали в дубль, не планирует покидать команду зимой

В начале текущего сезона в составе «Лиона» случился неприятный инцидент – после провального матча с «Анже» защитник Марсело неподобающе повел себя в раздевалке, из-за чего поссорился с тренерским штабом и партнерами по коллективу.

С бразильцем планировали разорвать трудовой договор, но по итогу просто сослали в дубль, время от времени предоставляя возможность исправить ситуацию. На данный момент футболист до сих пор отстранен от основной группы.

При этом, сам Марсело не намерен покидать команду, рапортирует Foot Mercato. Клуб предлагал его другим представителям Лиги 1, однако руководству не удалось переубедить 34-летнего защитника, который получает по действующему контракту два с половиной миллиона евро в год.