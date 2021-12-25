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«ПСЖ» хочет избавиться от Дракслера, но мешает высокая зарплата игрока слухи

25 Декабря 2021 • 23:08 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
09.01 22:45

«ПСЖ» планировал в январе отдать полузащитника Юлиана Дракслера в аренду, но пока все упирается в высокую зарплату игрока, которую не готовы платить интересующиеся клубы. Такой информацией поделились журналисты местного издания L’Equipe.

Сообщается, что на данный момент немец получает в Париже свыше четырех миллионов евро в год. Что касается его статуса в «ПСЖ», то после ряда летних подписаний Дракслер засел в глубокий запас, проигрывая конкуренцию.

В первой части сезона он принял участие всего в 14 поединках. Также стоит уточнить, что действующий трудовой договор футболиста с парижанами рассчитан аж до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Юлиан Дракслер
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ЛИОН ПСЖ
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