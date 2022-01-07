​Месси не тренируется в общей группе

В пятницу звёздный форвард «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему не тренировался в общей группе. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист Лоик Танзи.

Напомним, что Лионель Месси в начале 2022 календарного года перенёс коронавирусную инфекцию.

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 9 января. В этот день команда Маурисио Почеттино сыграет против «Лиона» на поле соперника.

В сезоне 2021/2022 Лионель Месси провёл за «ПСЖ» во всех соревнованиях 16 матчей. В них аргентинский нападающий записал на свой счёт шесть голов и пять результативных передач на партнёров.