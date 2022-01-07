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Чемпионат Франции. 1 лига

​Месси не тренируется в общей группе

07 Января 2022 • 17:37 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
3.70 4.05 1.90
09.01 22:45

В пятницу звёздный форвард «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему не тренировался в общей группе. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист Лоик Танзи.

Напомним, что Лионель Месси в начале 2022 календарного года перенёс коронавирусную инфекцию.

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 9 января. В этот день команда Маурисио Почеттино сыграет против «Лиона» на поле соперника.

В сезоне 2021/2022 Лионель Месси провёл за «ПСЖ» во всех соревнованиях 16 матчей. В них аргентинский нападающий записал на свой счёт шесть голов и пять результативных передач на партнёров.

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Лионель Месси ПСЖ
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ЛИОН ПСЖ
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