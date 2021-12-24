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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси улетел в Аргентину на собственном самолёте сразу после матча с «Лорьяном»

24 Декабря 2021 • 14:49 Комментировать (1)
Лион
...
ПСЖ
09.01 22:45

У футболистов «ПСЖ» уже начался небольшой отпуск, который продлится около недели, так как свой следующий поединок команда сыграет аж третьего января. Оказалось, что некоторые игроки решили не тратить время, покинув Париж несколько часов спустя после матча с «Лорьяном» в Лиге 1, в котором парижанам не удалось добыть победу.

Так, одними из первых отдыхать улетели аргентинцы. Издание Mundo Deportivo сообщает, что Анхель ди Мария, Мауро Икарди и Леандро Паредес отправились на родину на личном самолете Лионеля Месси и прибыли домой уже в четверг.

Правда, пока неизвестно, вернутся ли основные игроки «ПСЖ» сразу после Рождества, или же пропустят встречу с представителем низшей лиги в Кубке Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Анхель Ди Мария Мауро Икарди Леандро Паредес
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ЛИОН ПСЖ
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