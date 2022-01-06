После ряда неудачных попыток договориться с Пьером-Эмериком Обамеянгом или Дарвином Нуньесом, руководство «Ньюкасла» решило обратить внимание на более дешевые варианты для усиления атакующей линии команды.

Издание Foot Mercato на своих страницах поделилось информацией, что «сорокам» интерес нападающий «Лиона» Мусса Дембеле. Француз уже давно пытается сменить клубную прописку после того, как «Атлетико» отказался продлевать его аренду в прошлом году.

К тому же, в конце сезона у Дембеле истекает срок действия контракта. Рыночная стоимость 25-летнего форварда, забившего в текущем розыгрыше Лиги 1 четыре гола в 11 матчах, оценивается в 17 миллионов евро.