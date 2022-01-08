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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси и Неймар не помогут «ПСЖ» в матче с «Лионом»

08 Января 2022 • 15:42 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
3.80 4.20 1.90
09.01 22:45

«ПСЖ» не сможет рассчитывать на помощь Лионеля Месси в матче 20-го тура чемпионата Франции против «Лиона». Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Аргентинский нападающий, перенесший недавно коронавирус, пока будет заниматься по индивидуальной программе.

Также предстоящий выезд пропустит бразилец Неймар. Нападающий продолжает восстанавливаться после повреждения.

Поединок между «Лионом» и «ПСЖ» пройдет в воскресенье, 9 января. Начало запланировано в 22:45 по московскому времени.

Перед этой игрой парижане уверенно лидируют в Лиге 1, а «ткачи» идут на 11-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лионель Месси ПСЖ Неймар
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ЛИОН ПСЖ
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