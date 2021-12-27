Мбаппе: «Не думаю о том, что уже выиграл, хочу писать историю футбола»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, ставший игроком года на церемонии Globe Soccer Awards 2021 года, выразил надежду, что его главные успехи ещё впереди.

- Я хочу побеждать и побеждать, - заявил Мбаппе с трибуны в Дубае. - Если посмотреть на футбольный мир, очень много отличных футболистов, и если проспишь момент, тебя обязательно опередят. Мне посчастливилось играть в великих командах в клубе и на международной арене, но я предпочитаю не оглядываться. Не думаю о том, что уже выиграл. Моя цель - продолжать в том же духе. Хочу писать историю футбола. Благодарю клуб за веру в меня, партнеров за то, что дали мне столь многое, и семье за то, что всегда рядом.