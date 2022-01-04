​Доннарумма отрицает проблемы в отношениях с Навасом

Джанлуиджи Доннарумма не является твёрдым игроком основного состава «ПСЖ», и во Франции сообщалось, что у итальянца имеются проблемы в отношениях с Кейлором Навасом. Доннарумма прокомментировал эти слухи.

«У ас нормальная конкуренция, и Кейлор – мой друг», - слова Доннаруммы приводит SportMediaset со ссылкой на France TV.

«Здесь, в Париже, я испытываю большее давление по сравнению с тем, которое было в Милане. Я в клубе, который хочет выигрывать всё. Это только начало моего пути. Мои амбиции не меняются: побеждать, побеждать и ещё раз побеждать», - высказался итальянский голкипер.