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​Доннарумма отрицает проблемы в отношениях с Навасом

04 Января 2022 • 17:31 Комментировать
Лион
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ПСЖ
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09.01 22:45

Джанлуиджи Доннарумма не является твёрдым игроком основного состава «ПСЖ», и во Франции сообщалось, что у итальянца имеются проблемы в отношениях с Кейлором Навасом. Доннарумма прокомментировал эти слухи.

«У ас нормальная конкуренция, и Кейлор – мой друг», - слова Доннаруммы приводит SportMediaset со ссылкой на France TV.

«Здесь, в Париже, я испытываю большее давление по сравнению с тем, которое было в Милане. Я в клубе, который хочет выигрывать всё. Это только начало моего пути. Мои амбиции не меняются: побеждать, побеждать и ещё раз побеждать», - высказался итальянский голкипер.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма
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ЛИОН ПСЖ
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