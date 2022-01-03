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Мбаппе назвал клуб АПЛ, где точно не сыграет

03 Января 2022 • 22:37 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
3.65 4.10 1.87
09.01 22:45

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил право вести предварительные переговоры с любым клубом о подписании контракта с лета 2022 года, когда он может стать свободным агентом. Тем не менее, болельщикам лондонского «Тоттенхэма» не стоит мечтать о талантливом французе.

- Не думаю, что когда-нибудь в жизни окажусь в «Тоттенхэме», - заявил Мбаппе в интервью CNN. - Холанн как-то меня спрашивал об этом, но нет, нет! Это большой клуб. И я уверен, что он чего-то добьется во главнее с Конте. Это отличный тренер.

Предполагается, что наилучшие шансы заполучить Мбаппе у испанских «Реала» и «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Килиан Мбаппе
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