Уже спустя полгода после подписания полузащитника Джорджиньо Вейналдума «ПСЖ» готов продать его при первой удобной возможности. Голландец не сумел адаптироваться в коллективе, из-за чего не демонстрирует той игры, которой от него ожидали.

Как следствие, начали появляться различные слухи о возможном уходе хавбека. Как выяснилось, французский клуб намерен сразу продать футболиста, а не отдавать в аренду, свидетельствует издание L’Equipe. Такой ответ получил «Ньюкасл», который интересовался возможностью «одолжить» Вейналдума до конца текущего сезона.

Стоит добавить, что сам игрок не раз высказывал свое недовольство пребыванием в Париже, ссылаясь на отсутствие взаимопонимания с партнерами.