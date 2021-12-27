«ПСЖ» вернул Рафинью в Испанию

Хавбек «Пари Сен-Жермен» Рафинья проведёт остаток сезона в другом клубе. В понедельник пресс-служба «Реал Сосьедада» объявила о подписании арендной сделки на шесть месяцев.

28-летний бразилец отыграл всего 220 минут в пяти матчах текущего сезона, не имея в активе голов или результативных передач.

Рафинья Алькантара - воспитанник «Барселоны», успевший поиграть на правах аренды за «Сельту» и «Интер». В октябре прошлого года он перешел в «ПСЖ», заключив контракт сроком на три сезона. В Париже Рафинья все же не стал основным. Трансферная стоимость футболиста оценена в 12 миллионов евро.