Почеттино: «ПСЖ» должен был побеждать «Лион»

В рамках 20-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде встречался с «Лионом». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Своими впечатлениями от игры поделился рулевой гостей Маурисио Почеттино.

«ПСЖ» выглядел лучше соперника, но все испортил гол в начале встречи. Мы создали больше моментов, доминировали над «Лионом». Это был поединок, который «ПСЖ» должен был забирать», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба клуба.

Несмотря на осечку, парижане продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. Подопечные Почеттино опережают ближайшего конкурента на десять баллов.