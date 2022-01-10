Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино: «ПСЖ» должен был побеждать «Лион»

10 Января 2022 • 08:38 Комментировать
Лион
1:1
ПСЖ
окончен

В рамках 20-го тура Лиги 1 «ПСЖ» на выезде встречался с «Лионом». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Своими впечатлениями от игры поделился рулевой гостей Маурисио Почеттино.

«ПСЖ» выглядел лучше соперника, но все испортил гол в начале встречи. Мы создали больше моментов, доминировали над «Лионом». Это был поединок, который «ПСЖ» должен был забирать», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба клуба.

Несмотря на осечку, парижане продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. Подопечные Почеттино опережают ближайшего конкурента на десять баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
09:27 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не смог договориться о трансфере полузащитника «Анже»
08:49 · Италия. Серия А
«Интер» может усилиться защитником «ПСЖ»
08:38 · Франция. Лига 1
Почеттино: «ПСЖ» должен был побеждать «Лион»
03:33 · Франция. Лига 1
Почеттино пока не доверяет Рамосу
01:39 · Франция. Лига 1
Как «ПСЖ» снова сыграл вничью - видео видео
00:59 · Франция. Лига 1
«Неудачный юбилей»: Неубедительная ничья с «Лионом» пришлась на 2500-й матч в истории «ПСЖ»
00:52 · Франция. Лига 1
«Лион» выставил Денайера на трансфер 1
00:39 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не без труда ушёл от поражения в матч с «Лионом»
00:00 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «Зенит» требует у «Лиона» за трансфер Азмуна
09 Января
23:06 · Россия. Премьер-лига
Язиджи дал своё согласие на переход в ЦСКА 1 слухи
22:15 · Франция. Лига 1
«Лион» - «ПСЖ» - 1:1 (закончен)
21:58 · Англия. Премьер-лига
Колашинац может перебраться в Лигу 1 слухи
21:04 · Франция. Лига 1
«Нант» и «Монако» сегодня не забивали
19:31 · Англия. Премьер-лига
Погба склоняется к переходу в «ПСЖ» 7 слухи
18:57 · Франция. Лига 1
«Страсбург» одолел «Метц»
Все новости
Рекомендуем