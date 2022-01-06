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Коронавирус в «ПСЖ»: заболели ди Мария и Дракслер

06 Января 2022 • 21:38 Комментировать (1)
Лион
...
ПСЖ
3.70 4.05 1.90
09.01 22:45

«ПСЖ» продолжает страдать от коронавируса. Очередными заболевшими футболистами стали вингер Анхель ди Мария и полузащитник Юлиан Дракслер.

О проблемах с коронавирусом в парижском клубе стало известно в первый день нового года, а на следующий день COVID-19 диагностировали у форварда Лионеля Месси, который уже успел выздороветь. Также болели голкипер Серхио Рико, защитник Хуан Бернат, а также полузащитник Натан Битюмазаль.

В текущем сезоне ди Мария провел 16 матчей и забил три мяча, а Дракслер отметился двумя голами в 14 матчах. В данный момент он восстанавливается после мышечной травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария Юлиан Дракслер коронавирус во Франции
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ЛИОН ПСЖ
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