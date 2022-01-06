Коронавирус в «ПСЖ»: заболели ди Мария и Дракслер

«ПСЖ» продолжает страдать от коронавируса. Очередными заболевшими футболистами стали вингер Анхель ди Мария и полузащитник Юлиан Дракслер.

О проблемах с коронавирусом в парижском клубе стало известно в первый день нового года, а на следующий день COVID-19 диагностировали у форварда Лионеля Месси, который уже успел выздороветь. Также болели голкипер Серхио Рико, защитник Хуан Бернат, а также полузащитник Натан Битюмазаль.

В текущем сезоне ди Мария провел 16 матчей и забил три мяча, а Дракслер отметился двумя голами в 14 матчах. В данный момент он восстанавливается после мышечной травмы.