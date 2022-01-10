«Неудачный юбилей»: Неубедительная ничья с «Лионом» пришлась на 2500-й матч в истории «ПСЖ»

Праздник для болельщиков «ПСЖ» закончился не столь хорошо, как они могли того ожидать – в своем юбилейном, 2500-м матче в истории клуба подопечные Маурисио Почеттино не смогли одолеть на выезде «Лион», продемонстрировав блеклую игру без Лионеля Месси и Неймара в составе.

Несмотря на очередную потерю очков, парижане до сих с огромным отрывом возглавляют турнирную таблицу Лиги 1. С другой стороны, четыре из последних пяти поединков в рамках внутреннего первенства «ПСЖ» сыграл вничью.

Следующая встреча команды запланирована на 15 января – в гости к гранду приедет «Брест», а к тому моменту в основную обойму должны вернуться сразу несколько лидеров коллектива.