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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» вышел на контакт с представителями Усмана Дембеле слухи

04 Января 2022 • 21:53 Комментировать
Гранада
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Барселона
4.70 4.00 1.72
08.01 20:30

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле окончательно решил не продлевать контракт с клубом, начав поиски нового места работы. Ранее сообщалось, что француз намерен дождаться предложения от «ПСЖ» прежде, чем начинать переговоры с представителями английской Премьер-лиги.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, парижане действительно приготовили для футболиста щедрые условия трудового договора. Руководство «ПСЖ» привлекает довольно молодой возраст Дембеле и его французское гражданство, которое пригодится для заявки в Лиге чемпионов.

Напомним, конкуренцию за скандального игрока также попытаются навязать «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле
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