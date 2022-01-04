Вингер «Барселоны» Усман Дембеле окончательно решил не продлевать контракт с клубом, начав поиски нового места работы. Ранее сообщалось, что француз намерен дождаться предложения от «ПСЖ» прежде, чем начинать переговоры с представителями английской Премьер-лиги.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, парижане действительно приготовили для футболиста щедрые условия трудового договора. Руководство «ПСЖ» привлекает довольно молодой возраст Дембеле и его французское гражданство, которое пригодится для заявки в Лиге чемпионов.

Напомним, конкуренцию за скандального игрока также попытаются навязать «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».