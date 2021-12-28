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Мбаппе исключил уход из «ПСЖ» в январе

28 Декабря 2021 • 21:27 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
09.01 22:45

После вручения премии Globe Soccer Awards нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намекнул, что хотел бы вместе с парижской командой выиграть Лигу чемпионов в этом розыгрыше, пройдя на стадии 1/8 финала мадридский «Реал». Во вторник француз подтвердил, что он действительно не собирается присоединяться к испанскому гранду в зимнее трансферное окно.

В эфире CNN Мбаппе пообещал болельщикам «ПСЖ» до конца отработать свой контракт и не покидать команду в разгар сезона. «Я 100% пробуду здесь до лета. Отдам все силы, что помочь выиграть все трофеи», - подчеркнул игрок.

Отметим, что в таком случае парижанам не удастся выручить за своего лидера хотя бы какие-то средства – в июле он наверняка на правах свободного агента пополнит ряды «Реала», если не продлит соглашение с действующим чемпионом Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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ЛИОН ПСЖ
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