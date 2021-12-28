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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе назвал две свои цели на 2022 год

28 Декабря 2021 • 08:47 Комментировать

Один из лидеров французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о грядущем противостоянии с мадридским «Реалом» в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

«Мой прогноз? «ПСЖ» одержит победу. Нас ждут непростые игры, однако в новом году я настроен выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом мира в Катаре», - приводятся слова нападающего в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Матчи 1/8 финала между «ПСЖ» и «Реалом» состоятся в феврале-марте. Что касается чемпионата мира, то мундиаль пройдет в Катаре в конце следующего года. Сборная Франции напрямую пробилась на престижный турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
Килиан Мбаппе
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