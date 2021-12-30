COVID-19 добрался до Франции: «Лион» и «Анже» сообщили о вспышке вируса внутри коллектива

По всей видимости, в ближайшее время справляться с ухудшением эпидемиологической ситуации придется уже руководству французской Лиги 1. Местному чемпионату не удалось уберечься от новой волны заражений омикрон-штаммом коронавируса.

Например, одними из первых пострадали «Лион» и «Анже». Сам «Лион» еще не выступал с официальным заявлением, но авторитетное издание L’Equipe подтвердило наличие целого ряда положительных тестов на COVID-19 внутри коллектива. Что касается «Анже», то вспышка вируса в команде затронула сразу 19 футболистов из 30, которых включили в окончательную заявку на сезон.