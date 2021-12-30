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Чемпионат Франции. 1 лига

Шакири недоволен в «Лионе» спустя полгода пребывания в клубе

30 Декабря 2021 • 17:56 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
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09.01 22:45

Подписав летом вингера Джердана Шакири за сумму в около 12 миллионов евро, «Лион» явно рассчитывал на нечто большее, чем один гол за полсезона. Провальное выступление швейцарца повлияло и на результаты команды, которая неожиданно оказалась во второй половине турнирной таблицы Лиги 1.

Как сообщает британское издание The Mirror, сам Шакири тоже недоволен своим временем пребывания в клубе. Более того, он впал в немилость болельщиков, которые считают, что уровень продемонстрированного игроком футбола не соответствует его заработной плате.

Вполне вероятно, что зимой «Лион» задумается о продаже футболиста. Ранее интерес к нему проявлял римский «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Джердан Шакири
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ЛИОН ПСЖ
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