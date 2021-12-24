Месси, Неймар и Мбаппе не попали в символическую сборную первого круга Лиги 1

В среду завершился первый круг чемпионата Франции, в связи с чем журналисты авторитетного местного издания L’Equipe составили символическую сборную по итогам сыгранных 19 туров первенства.

В списке лучших футболистов осенней части неожиданно не оказалось сразу нескольких представителей лидера турнирной таблицы «ПСЖ». Место в команде получили лишь два игрока – защитник Маркиньос и опорный хавбек Идрисса Гуйе.

Так, были проигнорированы кандидатуры звездного атакующего трио парижан – Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. Их позиции заняли Димитри Пайе из «Марселя», Мартен Террье из «Ренна» и Тежи Саванье из «Монпелье».