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Пегеворы по уходу Азмуна в «Лион» сорвались по инициативе «Зенита»

28 Декабря 2021 • 17:37 Комментировать (6)
Лион
...
ПСЖ
09.01 22:45

Форвард «Зенита» Сердар Азмун вряд ли покинет Санкт-Петербург до летнего трансферного окна. Иранец мог в январе оказаться в «Лионе», но переговоры застопорились. Как сообщает Sport24, проблема была не в компенсации в 3 млн евро, а в том, что руководство питерского клуба не нашло ему замену.

Впрочем, переговоры с форвардом «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым могут изменить положение дел в вопросе Азмуна.Однако сам футболист собирается остаться на «Газпром Арене» до конца срока действия контракта, который рассчитан до следующего лета.

В 21 матче текущего сезона Сердар забил 10 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Сердар Азмун
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ЛИОН ПСЖ
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
crocodile
28 Декабря 2021 в 19:20
ой, цалдатик1 и цалдатик2 вместе.
редкий случай)
"в личку не пишу, не работает"... - стучать не пробовал? ггг
КенГуРУ
28 Декабря 2021 в 18:00
О как интересно, чьё же это решение, клуба или Азмуна. Скауты же нашли уже несколько кандидатов. В январе всё станет понятно.
Djin Green
28 Декабря 2021 в 19:08
Привет брат! С возвращением, как делишки? В личку не пишу, не работает.
КенГуРУ
28 Декабря 2021 в 19:33
Привет, братуха. Жив, здоров. Выйди в на форум, там сейчас все. Пообщаемся.
Djin Green
28 Декабря 2021 в 19:35
Ок Кот там с вами?
КенГуРУ
28 Декабря 2021 в 19:39
Дада и кашалот тоже. Давай вваливайся.
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