Пегеворы по уходу Азмуна в «Лион» сорвались по инициативе «Зенита»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун вряд ли покинет Санкт-Петербург до летнего трансферного окна. Иранец мог в январе оказаться в «Лионе», но переговоры застопорились. Как сообщает Sport24, проблема была не в компенсации в 3 млн евро, а в том, что руководство питерского клуба не нашло ему замену.

Впрочем, переговоры с форвардом «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым могут изменить положение дел в вопросе Азмуна.Однако сам футболист собирается остаться на «Газпром Арене» до конца срока действия контракта, который рассчитан до следующего лета.

В 21 матче текущего сезона Сердар забил 10 голов.