Во вторник испанские СМИ встряхнула новость о том, что «Реал» обратился к «ПСЖ» касательно трансфера нападающего Килиана Мбаппе. Согласно предварительным данным, мадридцы дали французской стороне последний шанс заработать на своем лидере, предложив 50 миллионов за переход игрока уже зимой.

Однако данную информацию быстро опровергли журналисты. Оказывается, «Реал» намерен проявить уважение как к «ПСЖ», так и к самому Мбаппе, который не так давно изъявил желание доиграть сезон во Франции и помочь своей команде выиграть Лигу чемпионов.

Как следствие, руководство «сливочных» не собирается предпринимать какие-то меры в январе, свидетельствует издание El Chiringuito, ссылаясь на близкий к клубу источник.