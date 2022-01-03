Тухель урегулировал конфликт с Лукаку, игрок может выйти на поле против «Тоттенхэма»

Рулевой «Челси» Томас Тухель провел беседу с нападающим Ромелу Лукаку с глазу на глаз. В ходе беседы немецкий специалист пытался разобраться, почему его подопечный дал интервью Sky Italia, в котором заявил, что недоволен своей ролью в «Челси» и хочет вернуться в «Интер».

По информации Sky Sports, результаты беседы Лукаку и Тухеля оказались положительными. Обе стороны считают, что конфликт исчерпан, поэтому бельгиец может появиться на поле уже в среду в матче Кубка лиги против «Тоттенхэма».

Напомним, что из-за того самого интервью ранее Тухель не стал задействовать Лукаку в матче 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля», который закончился вничью 2:2.