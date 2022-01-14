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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола: «Тухель – один из немногих тренеров, у которых я постоянно учусь»

14 Января 2022 • 18:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1.70 3.75 5.30
Через 18 ч. 52 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед игрой с «Челси» высказался по поводу своего оппонента Томаса Тухеля.

«Тухель – очень креативный. Это один из немногих тренеров, у которых я постоянно учусь, чтобы самому становиться сильнее. Мне нравилось наблюдать за его командами в «Майнце» и «Боруссии», за его подходом к делу. Он делает футбол лучше», - высказался Гвардиола на пресс-конференции в пятницу.

Матч Премьер-лиги Англии между «Манчестер Сити» и «Челси» стартует в субботу, 15 января, в 15:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию поединка в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Томас Тухель
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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14.01  23:00 Брайтон ... Кристал Пэлас 2.10 3.25 3.90
15.01  15:30 Манчестер Сити ... Челси 1.70 3.75 5.30
15.01  18:00 Норвич ... Эвертон 3.70 3.50 2.05
15.01  18:00 Вулверхэмптон ... Саутгемптон 2.30 3.15 3.40
15.01  18:00 Ньюкасл ... Уотфорд 2.08 3.65 3.45
15.01  20:30 Астон Вилла ... Манчестер Юнайтед 2.90 3.50 2.40
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