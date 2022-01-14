​Гвардиола: «Тухель – один из немногих тренеров, у которых я постоянно учусь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед игрой с «Челси» высказался по поводу своего оппонента Томаса Тухеля.

«Тухель – очень креативный. Это один из немногих тренеров, у которых я постоянно учусь, чтобы самому становиться сильнее. Мне нравилось наблюдать за его командами в «Майнце» и «Боруссии», за его подходом к делу. Он делает футбол лучше», - высказался Гвардиола на пресс-конференции в пятницу.

Матч Премьер-лиги Англии между «Манчестер Сити» и «Челси» стартует в субботу, 15 января, в 15:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию поединка в текстовом формате.