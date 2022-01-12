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«Челси» отозвал из аренды Кенеди

12 Января 2022 • 20:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
1.65 4.15 5.10
15.01 15:30

Лондонский «Челси» решил отозвать из аренды во «Фламенго» бразильского полузащитника Кенеди. В данный момент игрок готовится вылететь в Лондон, где ему собираются найти новый клуб.

Отметим, что благодаря своей универсальности Кенеди также может сыграть на левом фланге защиты, но по сообщениям Фабрицио Романо, «Челси» возвращает футболиста из-за того, что тот почти не получает игрового времени в Бразилии.

В этом сезоне футболист провел за «Фламенго» 12 матчей в чемпионате Бразилии, в которых отличился одним голом и одним ассистом. Напомним, что Кенеди оказался в «Челси» летом 2015 года, когда лондонский клуб приобрел его из «Флуминенсе».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фламенго Роберт Кенеди
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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