«Челси» отозвал из аренды Кенеди

Лондонский «Челси» решил отозвать из аренды во «Фламенго» бразильского полузащитника Кенеди. В данный момент игрок готовится вылететь в Лондон, где ему собираются найти новый клуб.

Отметим, что благодаря своей универсальности Кенеди также может сыграть на левом фланге защиты, но по сообщениям Фабрицио Романо, «Челси» возвращает футболиста из-за того, что тот почти не получает игрового времени в Бразилии.

В этом сезоне футболист провел за «Фламенго» 12 матчей в чемпионате Бразилии, в которых отличился одним голом и одним ассистом. Напомним, что Кенеди оказался в «Челси» летом 2015 года, когда лондонский клуб приобрел его из «Флуминенсе».