Тухель требует у «Челси» нового вингбека

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель призывает свой клуб приобрести вингбека в зимнее трансферное окно. По сообщениям Мэтта Лоу из The Telegraph, руководство «синих» поддерживает инициативу тренера и прикладывает все необходимые усилия для подписания игрока на эту позицию.

Отметим, что после травм Бена Чиллуела и Риса Джеймса «Челси» остался без двух основных вингбеков. Ситуация должна была разрешиться возвращением Эмерсона из аренды в «Лионе», однако французский клуб отказался отпускать бразильца даже за компенсацию в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что главными трансферными целями «Челси» на январское окно являются Серджино Дест и Адама Траоре.