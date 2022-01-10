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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дембеле может воссоединиться с Тухелем в «Челси»

10 Января 2022 • 15:36 Комментировать (1)
Барселона
...
Реал Мадрид
12.01 22:00

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле ближайшим летом может оказаться в «Челси». На данный момент игрок отказывается продлевать контракт с каталонцами, который истекает уже в июне.

Одним из главных претендентов на чемпиона мира является лондонский «Челси», которым сейчас руководит Томас Тухель. Немецкий специалист высоко ценит таланты Дембеле, который ранее являлся его подопечным в дортмундской «Боруссии». Сам полузащитник не раз давал интервью, в котором заявлял, что Тухель – лучший тренер в его карьере.

В этом сезоне Дембеле провел 6 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых отличился двумя ассистами.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Ла Лига Апл Томас Тухель Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
10 Января 2022 в 16:43
не надо нам такого "счастья"...
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