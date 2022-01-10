Дембеле может воссоединиться с Тухелем в «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле ближайшим летом может оказаться в «Челси». На данный момент игрок отказывается продлевать контракт с каталонцами, который истекает уже в июне.

Одним из главных претендентов на чемпиона мира является лондонский «Челси», которым сейчас руководит Томас Тухель. Немецкий специалист высоко ценит таланты Дембеле, который ранее являлся его подопечным в дортмундской «Боруссии». Сам полузащитник не раз давал интервью, в котором заявлял, что Тухель – лучший тренер в его карьере.

В этом сезоне Дембеле провел 6 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых отличился двумя ассистами.