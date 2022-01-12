Лапорта предупреждает «Реал» перед полуфиналом Суперкубка

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта предупредил «Реал» - сегодняшний матч в рамках полуфинала Суперкубка Испании не станет для мадридцев легкой прогулкой, несмотря на то, что показатели «Реала» в этом сезоне куда лучше, нежели у «Барселоны». Надежды поклонников каталонского суперклуба связаны с возвращением в строй целого ряда игроков - это Фати, Педри, де Йонг и Араухо, а также новобранец клуба Ферран Торрес.

- Это первый «эль класико» вне Испании, и мы приехали с желанием победить. У нас есть возвращения в состав, так что мы сможем рассчитывать на игроков, которые доселе не были доступны. Мы очень надеемся на это, - заявил Лапорта, слова которого приводит football-espana.net.