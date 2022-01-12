Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта предупреждает «Реал» перед полуфиналом Суперкубка

12 Января 2022 • 15:21 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
3.80 3.85 1.95
Через 5 ч. 31 мин.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта предупредил «Реал» - сегодняшний матч в рамках полуфинала Суперкубка Испании не станет для мадридцев легкой прогулкой, несмотря на то, что показатели «Реала» в этом сезоне куда лучше, нежели у «Барселоны». Надежды поклонников каталонского суперклуба связаны с возвращением в строй целого ряда игроков - это Фати, Педри, де Йонг и Араухо, а также новобранец клуба Ферран Торрес.

 - Это первый «эль класико» вне Испании, и мы приехали с желанием победить. У нас есть возвращения в состав, так что мы сможем рассчитывать на игроков, которые доселе не были доступны. Мы очень надеемся на это, - заявил Лапорта, слова которого приводит football-espana.net.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
16:19 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» задумал вернуть Модрича слухи
15:21 · Испания. Ла Лига
Лапорта предупреждает «Реал» перед полуфиналом Суперкубка
13:55 · Испания. Ла Лига
Денис Черышев заразился коронавирусом
09:53 · Испания. Ла Лига
Оскар готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону» 1
08:31 · Россия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл альтернативу Азмуну 3
08:10 · Италия. Серия А
Аллегри отказал «Реалу» ради «Ювентуса»
03:00 · Испания. Ла Лига
Анчелотти считает, что у Модрича пожизненный контракт с «Реалом»
02:00 · Испания. Ла Лига
Кроос: «В игре против «Барселоны» может быть любой исход»
01:31 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» вступила в борьбу за футболиста «Аякса»
00:33 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес выбрал номер в «Барселоне»
00:08 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен обойти «Челси» в гонке за Кунде
11 Января
23:44 · Испания. Ла Лига
Сразу четверо игроков «Барселоны» возвращаются в строй 1
23:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» прекратила аренду Демира
22:53 · Италия. Серия А
Майораль может уйти в аренду в «Хетафе»
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересовался защитником «Севильи»
Все новости
Рекомендуем